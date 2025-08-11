Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Міністр закордонних прав Чехії Ян Ліпавський, який в понеділок розпочав свій шостий візит до України, повідомив про початок спільного українсько-чеського економічного проєкту, який буде реалізований в місті Дніпро найближчим часом, не уточнивши деталей.

"Наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин. Ми суттєво посилимо просування чеських економічних інтересів в Україні, а саме в промисловому серці України – у Дніпрі. У місті, жителі якого також борються за свою батьківщину і за Європу", - написав Ліпавський в своїй колонці для "Європейської правди", опублікованій в понеділок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом у Києві в березні поточного року заявив, що Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю, а також реконструює та облаштує шість українських лікарень.

"Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень… Лікарні в шести містах України – Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ", - сказав Зеленський на пресконференції у п’ятницю.

Окрім того, за словами президента, сторони ухвалили рішення "та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими державами".