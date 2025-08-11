Інтерфакс-Україна
Події
15:43 11.08.2025

Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

1 хв читати
Україна та Чехія розпочнуть реалізацію спільного проєкту в Дніпрі, повідомив голова МЗС Чехії

Міністр закордонних прав Чехії Ян Ліпавський, який в понеділок розпочав свій шостий візит до України, повідомив про початок спільного українсько-чеського економічного проєкту, який буде реалізований в місті Дніпро найближчим часом, не уточнивши деталей.

"Наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин. Ми суттєво посилимо просування чеських економічних інтересів в Україні, а саме в промисловому серці України – у Дніпрі. У місті, жителі якого також борються за свою батьківщину і за Європу", - написав Ліпавський в своїй колонці для "Європейської правди", опублікованій в понеділок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом у Києві в березні поточного року заявив, що Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю, а також реконструює та облаштує шість українських лікарень.

"Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень… Лікарні в шести містах України – Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ", - сказав Зеленський на пресконференції у п’ятницю.

Окрім того, за словами президента, сторони ухвалили рішення "та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими державами".

Теги: #дніпро #співпраця #проєкт #ліпавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 11.08.2025
Міжнародна співпраця має вирішальне значення для посилення санкцій проти агресора й підготовки України до CBAM - CMO "Метінвесту"

Міжнародна співпраця має вирішальне значення для посилення санкцій проти агресора й підготовки України до CBAM - CMO "Метінвесту"

15:41 11.08.2025
Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

14:22 11.08.2025
Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

11:44 11.08.2025
Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

14:52 09.08.2025
У Дніпрі прокуратура розслідує можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

У Дніпрі прокуратура розслідує можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

12:19 09.08.2025
Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

07:42 09.08.2025
Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

10:22 08.08.2025
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

15:24 04.08.2025
СБУ затримала наркозалежну, яка на замовлення РФ готувала теракт у центрі Дніпра

СБУ затримала наркозалежну, яка на замовлення РФ готувала теракт у центрі Дніпра

00:03 01.08.2025
PGZ хоче розширити співпрацю з Україною, зокрема говорять про виробництво стволів для САУ Krab

PGZ хоче розширити співпрацю з Україною, зокрема говорять про виробництво стволів для САУ Krab

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

ОСТАННЄ

Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

На Нікопольщині постраждали 5 людей через російські удари в понеділок – ОВА

МОЗ оновив маршрути допомоги звільненим із полону та перелік закладів охорони здоров’я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА