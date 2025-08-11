Інтерфакс-Україна
Події
12:48 11.08.2025

На Львівщині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті, вогнеборці евакуювали 65 людей

1 хв читати
В с. Брюховичі Львівської області виникла пожежа в геріатричному пансіонаті, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Під час гасіння вогнеборці евакуювали 65 людей: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Займання вдалося ліквідувати. На місці працювали 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Теги: #пожежа #пансіонат #львівська_область

