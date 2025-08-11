Інтерфакс-Україна
Події
08:22 11.08.2025

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

1 хв читати
Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 11 серпня (із 20.30 10 серпня) атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", - інформують ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

 

Теги: #війна #збиття #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:27 10.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

19:58 10.08.2025
Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

13:27 10.08.2025
Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

11:10 10.08.2025
Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

10:44 10.08.2025
Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

09:48 10.08.2025
Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію

Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

22:25 09.08.2025
Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

22:22 09.08.2025
Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

16:08 09.08.2025
Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

ВАЖЛИВЕ

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

11 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА