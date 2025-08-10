Інтерфакс-Україна
Події
19:29 10.08.2025

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вже відомо про дванадцятьох постраждалих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"До 12 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров. З відео, яким начальник Запорізької ОВА супроводив цю інформацію видно, що внаслідок ворожого удару постраждала автостанція "Запоріжжя".

 

Теги: #запорізька #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 10.08.2025
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

07:46 10.08.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

18:52 09.08.2025
РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

16:42 09.08.2025
Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

10:39 09.08.2025
Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

10:28 09.08.2025
В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

08:50 09.08.2025
Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

07:17 09.08.2025
Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

20:41 08.08.2025
В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

19:34 08.08.2025
Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

ВАЖЛИВЕ

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

ОСТАННЄ

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Мерц заявив, що умови миру між Україною й РФ не можуть стати винагородою для агресії

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА