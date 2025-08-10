Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вже відомо про дванадцятьох постраждалих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

"До 12 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - написав Федоров. З відео, яким начальник Запорізької ОВА супроводив цю інформацію видно, що внаслідок ворожого удару постраждала автостанція "Запоріжжя".