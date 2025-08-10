Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Українські захисники продовжують зупиняти ворога, тримати рубежі та руйнувати плани росіян. Всього станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Найвища активність ворога зберігається на покровському напрямку – російські війська 17 разів намагалися йти вперед на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Українські захисники вже відбили 15 атак, бої не вщухають.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили один наступ ворога; на куп’янському напрямку ворог чотири рази йшов уперед на позиції українських захисників, триває два боєзіткнення.

На лиманському напрямку відбулося вісім боєзіткнень, п’ять з яких тривають дотепер. На сіверському напрямку противник здійснив п’ять атак, які українські воїни вже успішно зупинили.

На краматорському напрямку українські захисники відбили три атаки окупанта, на торецькому напрямку – сім. Ще сім атак Сили оборони відбили на новопавлівському напрямку, чотири атаки досі тривають.

На оріхівському напрямку противник атакував один раз, на придніпровському – чотири рази.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.