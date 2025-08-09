РФ вимагає від України відмовитись від оборонної лінії в Донецькій області без гарантій, що бої не відновляться – ISW

Вимоги РФ передати їй контроль над частиною Донецької області передбачають відмову України від добре укріпленої оборонної лінії, при цьому не містять ані гарантій відмови від будь-яких територій, які російська сторона наразі контролює, ані гарантій непоновлення бойових дій, налогошують в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання, що припинить війну, забезпечить російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої та кровопролитної боротьби за землю. Погашення такої вимоги змусить Україну відмовитися від свого "поясу фортець", головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року, без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться… Україна витратила останні 11 років, витрачаючи час, гроші та зусилля на зміцнення фортечного поясу та створення значної оборонної промислової та оборонної інфраструктури в цих містах та навколо них", - йдеться у зведенні ISW за 8 серпня.

Відзначається, що російські війська наразі все ще намагаються охопити цей фортечний пояс з південного заходу та беруть участь у спробах захопити його, але це за нинішніх умов триватиме кілька років. "Пропозиція Путіна вимагає, щоб Україна поступилася цією критично важливою оборонною позицією, яку російські війська наразі не мають засобів для швидкого охоплення чи проникнення, очевидно, ні за що. Відмова від утримуваних Україною частин Донецької області призведе до того, що російські війська опиняться на кордонах Донецької області, позиції, яка значно менш захищена, ніж нинішня лінія. Дозвіл російським військам зайняти позиції вздовж кордону Донецької області вимагатиме від українських військ термінового будівництва масивних оборонних укріплень вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, місцевість яких погано підходить для виконання функцій оборонної лінії", - відзначають в Інституті.

Також в ISW зазначається, що у вимогах Путіна поступитися всією Донецькою та Луганською областями разом з Кримом у рамках переговорів про припинення вогню, по яку написали ЗМІ, не виголошувалися наміри заморозити нинішні лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях, а також не було згадок про виведення російських військ з окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) або з позицій у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Путін, можливо, пропонує цю пропозицію, намагаючись відтермінувати санкції, які Трамп погрожував запровадити до 8 серпня, якщо Путін не почне переговори з Україною щодо припинення війни… Путін, ймовірно, навмисно пропонує пропозицію, розроблену таким чином, щоб бути неприйнятною для України, щоб відкласти санкції, а також змістовні переговори про припинення вогню та покласти провину за провал переговорів на Україну", - наголошують в Інституті.

Також зазначається, що Кремль не створює внутрішніх інформаційних умов, необхідних для того, щоб російський народ прийняв врегулювання, яке не є повною перемогою в Україні.

"Пропозиція Путіна ще раз підкреслює, що він зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України та залишається незацікавленим у добросовісних переговорах", - резюмують в ISW.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між РФ та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

Він також повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зеленський на це відповів, що відповідь на українське територіальне питання вже прописана в Конституції України і "відступати від цього ніхто не буде і не зможе, дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир".