Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером питання встановлення миру в Україні.

"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

Він відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та усіх партнерів закінчити війну.

"Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між РФ та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

Він також повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зеленський на це відповів, що відповідь на українське територіальне питання вже прописана в Конституції України і "відступати від цього ніхто не буде і не зможе, дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир".