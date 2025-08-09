Інтерфакс-Україна
Події
13:55 09.08.2025

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

2 хв читати
Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером питання встановлення миру в Україні.

"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

Він відзначив налаштованість Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та усіх партнерів закінчити війну.

"Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - повідомив Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що мир між РФ та Україною можливий на основі обміну і повернення частини територій, підкресливши, що це складний і тривалий процес.

Він також повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Президент США вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Зеленський на це відповів, що відповідь на українське територіальне питання вже прописана в Конституції України і "відступати від цього ніхто не буде і не зможе, дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир".

Теги: #розмова #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 09.08.2025
Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

11:24 09.08.2025
Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

09:05 09.08.2025
Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

09:02 09.08.2025
Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

22:49 08.08.2025
Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

20:37 08.08.2025
Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

20:33 08.08.2025
Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

Зеленський анонсував дипломатичну роботу найближчими днями

19:52 08.08.2025
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

19:19 08.08.2025
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли близько 500 кв км української території в липні, їх просування в Сумській області зупинилось – британська розвідка

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Єрмак про удар по автобусу під Херсоном: ось так РФ "хоче миру"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА