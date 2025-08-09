Інтерфакс-Україна
10:12 09.08.2025

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

Двоє людей загинуло і шестеро отримали поранення внаслідок атаки маршрутного автобуса у передмісті Херсона російським безпілотником, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

