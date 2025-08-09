Інтерфакс-Україна
Події
09:56 09.08.2025

ППО збила вночі 1 з 2 ракет та лише 16 з 47 ворожих дронів, окупанти цілились переважно по прифронтових громадах – Повітряні сили

Російські окупанти вперше атакували безпілотниками в ніч на суботу переважно території прифронтових громад, українська протиповітряна оборона збила та подавила одну крилату ракету Іскандер-К та 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Повідомляється, що усього противник атакував Україну вночі 47-ма ударними дронами по прифронтових територіях Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, та двома ракетами – місто Дніпро. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях", - йдеться в повідомленні.

34% (16 з 47) збитих дронів став найнижчим показником ефективності роботи систем протиповітряної оборони проти російських безпілотників з початку повномасштабного вторгнення. До того тривалий час найнижчим показником було збиття 44 з 91 дрона в ніч на 26 жовтня 2024 року, тобто близько 48%. Зазвичай повідомлялося про збиття 75-90% випущених ворогом за ніч дронів, зокрема, в ніч на 8 серпня 76% (79 з 104), в ніч на 7 серпня 79% (89 з 112), в ніч на 6 серпня 80% (36 з 45).

Проте в минулі дні ворог переважно запускав безпілотники по тилових цілях далеко від лінії бойового зіткнення, а в ніч на 9 серпня окупанти переважно націлювались на об'єкти на прифронтових територіях, що обмежувало можливості роботи ППО.

Також 47 випущених ворогом дронів – один з найнижчих показників за добу за останні півроку.

Як повідомлялося, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко відзначав, що зменшення інтенсивності дронових атак з боку російських окупантів в останній місяць може бути пов'язано з накопиченням ворогом дронів для більш масованих повітряних атак восени, щоб завдати шкоди українській інфраструктурі перед настанням холодів.

