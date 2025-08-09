Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат Аляска стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ.

"Аляска — найстратегічніше місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Всього два милі розділяють Росію та Аляску, і ніде більше немає такого важливого значення для національної оборони, енергетичної безпеки та лідерства в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", — написав губернатор у соцмережі Х.

Він додав, що "впродовж століть Аляска була мостом між націями, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на Землі". "Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", - написав Данліві.

Як повідомлялося, раніше Трамп повідомив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.