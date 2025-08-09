Інтерфакс-Україна
Події
08:29 09.08.2025

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

2 хв читати
Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Здача решти територій Донецької області в межах переговорів про припинення вогню змусить Україну відмовитися від так званої "фортецевої смуги" — основної укріпленої лінії оборони, яка протягом 11 років стримувала російські територіальні амбіції, наголошують експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Фортецева смуга охоплює ключові міста — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Олексієво-Дружківку та Костянтинівку, які з 2014 року залишаються під контролем українських військ і мають значне стратегічне значення як логістичні та адміністративні центри. Довжина лінії оборони сягає близько 50 кілометрів.

"Здача фортецевої смуги означатиме втрату ключової оборонної позиції, яка вже 11 років успішно стримує російські зусилля з просування на Донбасі", — йдеться у звіті ISW від 8 серпня.

Українські війська утримують цю лінію оборони з 2014 року, після звільнення від проросійських сил. Спроби російських військ захопити Слов’янськ і міста фортецевої смуги у 2022–2023 роках не мали успіху, а контрнаступи ЗСУ вивели ворога далеко від ключових позицій.

У разі здачі цих територій українські війська втратять стратегічно важливу смугу оборони без гарантій тривалого миру, що може дати російським силам перевагу для відновлення наступу.

Російські війська наразі активізували спроби охопити так званий "пояс фортець" з південного заходу, концентруючи сили на Торецькому та східному Покровському напрямках. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у лютому 2025 року в цей район були перекинуті підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій із Курахівського напрямку. У травні до них приєдналися елементи 39-ї моторизованої стрілецької бригади, що свідчить про посилення наступальних зусиль російських військ на цих напрямках.

"Однак широка операція з оточення української оборонної лінії, незважаючи на три з половиною роки війни, залишатиметься багаторічним і надзвичайно витратним завданням для російського командування", - вказується в повідомленні.

 

 

Теги: #окуповані_території #isw #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:42 09.08.2025
Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

01:10 09.08.2025
Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

10:19 08.08.2025
Росіяни перетнули Вовчу і закріпилися на території Дніпропетровщини – Deep State

Росіяни перетнули Вовчу і закріпилися на території Дніпропетровщини – Deep State

10:29 04.08.2025
Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску "шахедів" – ISW

Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску "шахедів" – ISW

15:36 02.08.2025
На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

11:41 01.08.2025
Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

10:04 31.07.2025
DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

15:03 22.07.2025
Міносвіти затвердило типову освітню програму для учнів із тимчасово окупованій території

Міносвіти затвердило типову освітню програму для учнів із тимчасово окупованій території

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

ОСТАННЄ

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА