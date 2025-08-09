Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Здача решти територій Донецької області в межах переговорів про припинення вогню змусить Україну відмовитися від так званої "фортецевої смуги" — основної укріпленої лінії оборони, яка протягом 11 років стримувала російські територіальні амбіції, наголошують експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Фортецева смуга охоплює ключові міста — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Олексієво-Дружківку та Костянтинівку, які з 2014 року залишаються під контролем українських військ і мають значне стратегічне значення як логістичні та адміністративні центри. Довжина лінії оборони сягає близько 50 кілометрів.

"Здача фортецевої смуги означатиме втрату ключової оборонної позиції, яка вже 11 років успішно стримує російські зусилля з просування на Донбасі", — йдеться у звіті ISW від 8 серпня.

Українські війська утримують цю лінію оборони з 2014 року, після звільнення від проросійських сил. Спроби російських військ захопити Слов’янськ і міста фортецевої смуги у 2022–2023 роках не мали успіху, а контрнаступи ЗСУ вивели ворога далеко від ключових позицій.

У разі здачі цих територій українські війська втратять стратегічно важливу смугу оборони без гарантій тривалого миру, що може дати російським силам перевагу для відновлення наступу.

Російські війська наразі активізували спроби охопити так званий "пояс фортець" з південного заходу, концентруючи сили на Торецькому та східному Покровському напрямках. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у лютому 2025 року в цей район були перекинуті підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій із Курахівського напрямку. У травні до них приєдналися елементи 39-ї моторизованої стрілецької бригади, що свідчить про посилення наступальних зусиль російських військ на цих напрямках.

"Однак широка операція з оточення української оборонної лінії, незважаючи на три з половиною роки війни, залишатиметься багаторічним і надзвичайно витратним завданням для російського командування", - вказується в повідомленні.