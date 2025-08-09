Інтерфакс-Україна
Події
07:27 09.08.2025

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 5 танків, 1 бронемашину, 41 артсистему, 147 БПЛА, а також 125 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1062290 (+940) осіб, танків – 11088 (+5) од, бойових броньованих машин – 23103 (+1) од, артилерійських систем – 31273 (+41) од, РСЗВ – 1456 (+0) од, засоби ППО – 1204 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147), крилаті ракети – 3555 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125), спеціальна техніка – 3936 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #зведення

