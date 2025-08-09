Інтерфакс-Україна
Події
02:03 09.08.2025

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

1 хв читати

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив проведення саміту між президентами Росії та США Дональдом Трампом на Алясці.

"Росія і США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці", — сказав Ушаков, повідомляють росЗМІ.

Ушаков додав, що під час зустрічі Путін і Трамп зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання української "кризи".

"Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Росії, президенту США вже передано відповідне запрошення", — зазначив Ушаков.

Теги: #сша #путін #трамп #зустріч #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

01:19 09.08.2025
Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

01:10 09.08.2025
Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

23:44 08.08.2025
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

23:26 08.08.2025
Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

20:42 08.08.2025
РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

16:58 08.08.2025
Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

16:34 08.08.2025
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

16:13 08.08.2025
Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Пожилая женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Купянска

Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА