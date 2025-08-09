Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив проведення саміту між президентами Росії та США Дональдом Трампом на Алясці.

"Росія і США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці", — сказав Ушаков, повідомляють росЗМІ.

Ушаков додав, що під час зустрічі Путін і Трамп зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання української "кризи".

"Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Росії, президенту США вже передано відповідне запрошення", — зазначив Ушаков.