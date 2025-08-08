Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

Понад 50 тис. українців за результатами відкритого опитування у застосунку "Дія" обрали громадських активістів до складу Антикорупційної експертної групи при державному агентстві PlayCity, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

В опитуванні взяли участь 57 176 громадян. Це перший випадок в Україні, коли подібний орган формується через опитування у "Дії".

До складу групи увійшли: Анастасія Шевченко — "Антикорупційна сокира" (13,45%), Михайло Аксьонов — "Антикорупційна сокира" (11,63%), Ганна Башняк — "Офіс ефективного регулювання" (10,44%), Світлана Сліпченко — "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%), Олексій Дорогань — "Офіс ефективного регулювання" (9,28%), Олександр Нойнець — "Антикорупційна сокира" (8,18%), Дмитро Шатровський — "Центр суспільного контролю" (7,53%), Тарас Котов — "Центр суспільного контролю" (7,01%), Василь Чижмарь — "Центр суспільного контролю" (6,55%).

Члени групи не входитимуть до команди PlayCity, а працюватимуть незалежно, контролюючи прозорість ухвалення рішень і представляючи інтереси суспільства в реформі грального бізнесу. Відбір проводився серед 21 кандидата від громадських організацій, до участі не допускалися чинні держслужбовці, громадяни держави-агресора, особи з судимістю, пов’язані з гральним бізнесом, а також колишні працівники PlayCity або КРАІЛ та їхні родичі.

"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Вивести сферу грального бізнесу з тіні — одне з головних завдань PlayCity. Це не лише забезпечить додаткові надходження до бюджету, які підсилять нашу оборону, а й стане сигналом для міжнародного бізнесу — в Україні прозорі правила гри", – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Джерело: https://thedigital.gov.ua/news/khto-naglyadatime-za-robotoyu-playcity-ukraintsi-obrali-aktivistiv-u-dii