Інтерфакс-Україна
Події
22:17 08.08.2025

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

2 хв читати

Понад 50 тис. українців за результатами відкритого опитування у застосунку "Дія" обрали громадських активістів до складу Антикорупційної експертної групи при державному агентстві PlayCity, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

В опитуванні взяли участь 57 176 громадян. Це перший випадок в Україні, коли подібний орган формується через опитування у "Дії".

До складу групи увійшли: Анастасія Шевченко — "Антикорупційна сокира" (13,45%), Михайло Аксьонов — "Антикорупційна сокира" (11,63%), Ганна Башняк — "Офіс ефективного регулювання" (10,44%), Світлана Сліпченко — "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%), Олексій Дорогань — "Офіс ефективного регулювання" (9,28%), Олександр Нойнець — "Антикорупційна сокира" (8,18%), Дмитро Шатровський — "Центр суспільного контролю" (7,53%), Тарас Котов — "Центр суспільного контролю" (7,01%), Василь Чижмарь — "Центр суспільного контролю" (6,55%).

Члени групи не входитимуть до команди PlayCity, а працюватимуть незалежно, контролюючи прозорість ухвалення рішень і представляючи інтереси суспільства в реформі грального бізнесу. Відбір проводився серед 21 кандидата від громадських організацій, до участі не допускалися чинні держслужбовці, громадяни держави-агресора, особи з судимістю, пов’язані з гральним бізнесом, а також колишні працівники PlayCity або КРАІЛ та їхні родичі.

"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Вивести сферу грального бізнесу з тіні — одне з головних завдань PlayCity. Це не лише забезпечить додаткові надходження до бюджету, які підсилять нашу оборону, а й стане сигналом для міжнародного бізнесу — в Україні прозорі правила гри", – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Джерело: https://thedigital.gov.ua/news/khto-naglyadatime-za-robotoyu-playcity-ukraintsi-obrali-aktivistiv-u-dii

Теги: #антикорупційна #опитування #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 08.08.2025
Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

Більшість українців підтримують Ізраїль в конфлікті з Іраном – КМІС

10:31 07.08.2025
КМІС: 76% українців категорично відкидають план РФ для встановлення миру, 54% - готові прийняти спільний план Європи і України

КМІС: 76% українців категорично відкидають план РФ для встановлення миру, 54% - готові прийняти спільний план Європи і України

12:17 05.08.2025
"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

22:28 04.08.2025
Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

10:07 03.08.2025
Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

Федоров: у "Дії" стався технічний збій через оновлення сертифікатів безпеки

09:48 03.08.2025
У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

У роботі застосунку "Дія" стався технічний збій

23:24 31.07.2025
"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

19:16 29.07.2025
Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

10:53 28.07.2025
Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

Понад 90% опитаних у "Києві Цифровому" підтримують дозвіл перевозити собак в метро

19:06 22.07.2025
Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю, яка може бути використана в Секторі Гази

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Пожилая женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Купянска

Літня жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА