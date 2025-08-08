У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

У Херсоні померла тяжкопоранена жінка, яка потрапила під російський обстріл у центральній частині міста, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"У лікарні померла тяжкопоранена жінка, яка сьогодні потрапила під російський обстріл у центральній частині Херсона. Медики до останнього боролися за життя 78-річної херсонки. Однак поранення виявилися надто тяжкими", - написав Прокудін в Телеграмі.

Він виказав співчуття рідним і близьким вбитої.