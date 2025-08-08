Інтерфакс-Україна
17:35 08.08.2025

Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі склав меморандум, який надає Пентагону повноваження повертати на американські склади озброєння, яке призначалося Україні, повідомляє в п'ятницю CNN з посиланням на джерела.

"Меморандум надає Міноборони право забирати назад зброю, передбачену для України. Цей крок підриває запевнення президента США Дональда Трампа, що США намагаються дати Україні те, що їй потрібно", - заявив одне з джерел, яке ознайомилося з документом.

Однак, пояснили джерела, мабуть, Пентагон поки не припиняв постачання будь-якого озброєння Україні.

Водночас співрозмовники телеканалу заявили, що неясно, чи отримає Київ в рамках нової політики Пентагону зброю, яку передбачає Ініціатива з надання допомоги Україні в сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI): за нею американська адміністрація не постачає вже наявну на складах зброю, а закуповує нове озброєння.

У липні стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет вирішив призупинити поставки деяких видів озброєння Україні, при цьому він спирався на дані Колбі. Згодом, зазначає CNN, Трамп скасував таке рішення.

При цьому в категорії озброєнь, які, за інформацією Колбі, можуть бути в дефіциті для військових США, значилися ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot та інша зброя. В результаті в липні Хегсет призупинив передачу Києву десятків таких ракет.

Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть закуповувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні. Офіційну згоду на закупівлю озброєнь у США тоді дали Німеччина і кілька скандинавських країн.

Джерела додали, що Пентагон працює з НАТО над розвитком системи з продажу європейцям зброї, яка потім може піти на Україну. Передбачається створення банківського рахунку НАТО, куди надійдуть ці кошти. Спочатку планується інвестувати в проект $10 млрд. Київ повинен буде передавати НАТО список бажаного озброєння, а головнокомандувач європейськими силами НАТО Алекс Грінкевич вирішувати, чи має США достатньо необхідного обладнання в арсеналах, перш ніж продавати його Європі.

