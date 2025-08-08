"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

Фахівці ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" ("ДТЕК КРЕМ") станом на 8 серпня відновили протягом двох діб електропостачання для 170 тис. родин у Київській області після негоди.

"За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції, повернути світло для 170 000 родин Київщини", - повідомила група "ДТЕК" в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Енергохолдинг зазначив, що роботи тривають — енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Своєю чергою, як повідомили в "ДТЕК КРЕМ", 6 липня Київщину накрила негода — сильна злива, грози та потужні пориви вітру призвели до масових падінь дерев і гілок на повітряні лінії електропередачі, залишивши частину області без електропостачання. Внаслідок цього сталося багато обривів проводів та пошкоджень електроопор.

Фахівці оператора системи електропередачі оперативно відреагували на ситуацію та працювали цілодобово, аби повернути світло до кожної домівки.