Інтерфакс-Україна
Події
12:11 08.08.2025

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

1 хв читати
"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

Фахівці ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" ("ДТЕК КРЕМ") станом на 8 серпня відновили протягом двох діб електропостачання для 170 тис. родин у Київській області після негоди.

"За дві доби нам вдалося: полагодити 210 повітряних ліній, заживити 4892 трансформаторні підстанції, повернути світло для 170 000 родин Київщини", - повідомила група "ДТЕК" в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Енергохолдинг зазначив, що роботи тривають — енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Своєю чергою, як повідомили в "ДТЕК КРЕМ", 6 липня Київщину накрила негода — сильна злива, грози та потужні пориви вітру призвели до масових падінь дерев і гілок на повітряні лінії електропередачі, залишивши частину області без електропостачання. Внаслідок цього сталося багато обривів проводів та пошкоджень електроопор.

Фахівці оператора системи електропередачі оперативно відреагували на ситуацію та працювали цілодобово, аби повернути світло до кожної домівки.

Теги: #дтек #київська_область #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 08.08.2025
В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

08:51 08.08.2025
Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

13:16 07.08.2025
Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

15:21 05.08.2025
IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

15:05 05.08.2025
ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

11:45 05.08.2025
Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

16:22 04.08.2025
Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

09:10 04.08.2025
Росіяни атакували дронами Київщину, пошкоджені будинки та автомобіль

Росіяни атакували дронами Київщину, пошкоджені будинки та автомобіль

18:38 31.07.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

10:38 31.07.2025
ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

Колишній речник президента Євроради Лейтс став волонтером в Україні

Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

Сирський: Формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – черговий крок у розвитку спроможностей безпілотних систем

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА