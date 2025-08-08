За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою –– Арті Грін

За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія РФ зайняла за річкою Жеребець –– між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині, в ефірі Фабрики новин заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт.

Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи і Лиманський напрямок отримав нещодавно. За кілька місяців розгорнеться у повну силу, і захоплений противником плацдарм "дематеріалізується".