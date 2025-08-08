Інтерфакс-Україна
Події
10:26 08.08.2025

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

1 хв читати
Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовом про стягнення в дохід держави активів сенатора Ради Федерації РФ Сергія Калашника.

"Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до Сергія Калашника, який є діючим сенатором ради федерації росії від виконавчого органу Костромської області", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Мін’юст зазначає, що Калашник голосував за визнання так званих "лнр" та "днр", а вже після початку повномасштабного вторгнення, підтримав погодження федеральних законів, які передбачають "легалізацію" анексії територій України. Також він здійснював постачання до РФ запчастин для автомобільної техніки з підконтрольного українського підприємства. У подальшому їх використовували у військово-промисловому комплексі країни-агресорки для виробництва військової техніки.

"У позовній заяві Мін’юст просить стягнути в дохід держави право вимоги за контрактами, яке належить підконтрольній Калашнику С.В. компанії-нерезиденту, до українського ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", на загальну суму більше 95 мільйонів гривень", - зазначається в повідомленні.

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до сенатора Ради Федерації РФ Сергія Калашника щодо стягнення в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" (Конотоп Сумської обл.).

Теги: #позов #мінюст #калашник

