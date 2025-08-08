Інтерфакс-Україна
Події
08:57 08.08.2025

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

1 хв читати
Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Російські війська безпілотниками атакували Одесу в ніч на п'ятницю, пошкоджена каналізаційно-насосна станція та постраждав охоронець АЗС, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог вчергове атакував ударними безпілотниками Одеський район. Постраждала людина. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, попри ефективну роботу сил ППО є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована.

Крім того, постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно.

 

Теги: #постраждалі #одеса #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 08.08.2025
На Одещині жінку засудили до 7 років за смертельне побиття співмешканця - прокуратура

На Одещині жінку засудили до 7 років за смертельне побиття співмешканця - прокуратура

02:24 08.08.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

00:09 08.08.2025
Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

12:27 06.08.2025
В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні операції

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні операції

10:21 06.08.2025
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

21:53 05.08.2025
У Харкові одна постраждала

У Харкові одна постраждала

21:49 05.08.2025
Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

13:56 05.08.2025
Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

13:35 05.08.2025
Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

10:28 05.08.2025
Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

Війська РФ 11 раз обстріляли Донеччину, поранені 3 мирних жителів – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

ОСТАННЄ

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

8 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА