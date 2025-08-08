Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Російські війська безпілотниками атакували Одесу в ніч на п'ятницю, пошкоджена каналізаційно-насосна станція та постраждав охоронець АЗС, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог вчергове атакував ударними безпілотниками Одеський район. Постраждала людина. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, попри ефективну роботу сил ППО є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Також у передмісті, внаслідок падіння уламків, сталося загорання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована.

Крім того, постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно.