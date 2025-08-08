Інтерфакс-Україна
07:46 08.08.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 545 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Полтавці, Малинівці, а 369 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 8 обстрілів з РСЗВ накрили Юліївку, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Успенівку, а 160 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів.

Дві людини загинуло внаслідок ворожих атаки на Пологівський район, додав Федоров.

 

Теги: #запорізька #обстріли

