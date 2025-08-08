Інтерфакс-Україна
04:43 08.08.2025

Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

Президент США Дональд Трамп використовує економічну потужність США для досягнення результатів у переговорах, тож Україна та Росія обидві повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт, заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

"Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, Трамп "дуже терплячий" та "робить те, що говорить".

"Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції, якщо хочете, щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм", - каже Брюс.

Речниця зазначила, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.

"Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить", - зазначила вона.

Джерело: https://x.com/statedeptspox/status/1953565698875437147

Теги: #тиск #війна #трамп #сша

