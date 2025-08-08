Інтерфакс-Україна
Події
02:24 08.08.2025

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

Російські ворожі безпілотники атакували один з районів Київської області, внаслідок чого постраждали три жінки, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Під ударом Бучанський район області. На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років", - написав він в телеграмі.

За його словами, попередньо, поранення не значні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Більш детальна інформація згодом, додав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6535

Теги: #постраждалі #київська #бпла

