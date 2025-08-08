02:24 08.08.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник
Російські ворожі безпілотники атакували один з районів Київської області, внаслідок чого постраждали три жінки, повідомив глава ОВА Микола Калашник.
"Ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Під ударом Бучанський район області. На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років", - написав він в телеграмі.
За його словами, попередньо, поранення не значні.
Крім того, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.
Більш детальна інформація згодом, додав Калашник.
Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6535