Інтерфакс-Україна
Події
17:05 07.08.2025

Домогосподарства у прифронтових регіонах отримають по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива

2 хв читати
Домогосподарства у прифронтових регіонах отримають по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива

Домогосподарства у прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Міжнародні партнери виділяють понад три мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах домогосподарств, які опалюють свої домівки твердим паливом під час наступного опалювального сезону. Очікується, що кошти будуть витрачені на закупівлю твердого палива, а кожна родина отримає на ці потреби в розмірі 19 тис. 400 гривень", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що вже два роки поспіль Мінсоцполітики за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплачує додаткову підтримку родинам з числа отримувачів пільг та субсидій, котрі обігрівають своє житло дровами чи вугіллям.

"Вже два роки поспіль, за фінансової підтримки партнерів, додаткові кошти на тверде паливо отримали близько 500 тис. домогосподарств. Загальна сума фінансування у 2024-2025 рр. склала 3,24 млрд грн. Це стало суттєвою допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки та перебувають у складних життєвих обставинах. Однак торік через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплати від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтрики за рахунок донорів", – заявили у відомстві.

Відповідно до проєкту рішення люди, що проживають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом, у 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення, зможуть отримати по 19 тис. 400 грн на одне домогосподарство одержувача за весь опалювальний сезон 2025/26.

Теги: #прифронтові_території #паливо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 24.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

УЧХ допомагає постраждалим від атак РФ в Одесі та Черкасах

18:58 17.07.2025
Уряд працюватиме над спеціальним режимом і податковими стимулами для бізнесу на прифронтових територіях - Свириденко

Уряд працюватиме над спеціальним режимом і податковими стимулами для бізнесу на прифронтових територіях - Свириденко

12:48 17.07.2025
Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров

Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров

14:11 26.06.2025
Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

10:08 30.04.2025
Освітній омбудсмен обговорила з міністром освітній процес в умовах воєнного стану на прифронтових територіях

Освітній омбудсмен обговорила з міністром освітній процес в умовах воєнного стану на прифронтових територіях

18:14 10.04.2025
Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

Медичні бригади MSF в 2024 році провели більше тисячі операцій пацієнтам на прифронтових територіях

17:02 06.03.2025
"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

13:47 05.03.2025
Програма безоплатного харчування з вересня буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях - Шмигаль

Програма безоплатного харчування з вересня буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях - Шмигаль

11:54 10.02.2025
Міносвіти затвердило технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів

Міносвіти затвердило технологію для подолання освітніх розривів серед дітей прифронтових регіонів

11:33 06.02.2025
Westinghouse забезпечить паливом енергоблоки ХАЕС-3,4 з болгарськими реакторами ВВЕР-1000 – "Енергоатом"

Westinghouse забезпечить паливом енергоблоки ХАЕС-3,4 з болгарськими реакторами ВВЕР-1000 – "Енергоатом"

ВАЖЛИВЕ

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей на рівні лідерів: два двосторонні формати, один тристоронній - Зеленський

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

ОСТАННЄ

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

МЗС у роковини "п'ятиденної війни": Росія має вивести свої війська з території Грузії та скасувати визнання Абхазії та Південної Осетії

Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Радник Зеленського спростував інформацію Onet щодо пропозицій по перемир’ю

Приватні центри військової підготовки населення на сьогодні можуть бути тільки соціальними проєктами – співзасновник Backyard Camp

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Використання Росією ЗАЕС для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури є актом ядерного тероризму – МЗС України

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх, які на замовлення РФ вчинили теракт у Житомирі

УЧХ продовжує евакуацію мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА