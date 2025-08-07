Домогосподарства у прифронтових регіонах отримають по 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива

Домогосподарства у прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Міжнародні партнери виділяють понад три мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах домогосподарств, які опалюють свої домівки твердим паливом під час наступного опалювального сезону. Очікується, що кошти будуть витрачені на закупівлю твердого палива, а кожна родина отримає на ці потреби в розмірі 19 тис. 400 гривень", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що вже два роки поспіль Мінсоцполітики за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплачує додаткову підтримку родинам з числа отримувачів пільг та субсидій, котрі обігрівають своє житло дровами чи вугіллям.

"Вже два роки поспіль, за фінансової підтримки партнерів, додаткові кошти на тверде паливо отримали близько 500 тис. домогосподарств. Загальна сума фінансування у 2024-2025 рр. склала 3,24 млрд грн. Це стало суттєвою допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки та перебувають у складних життєвих обставинах. Однак торік через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплати від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтрики за рахунок донорів", – заявили у відомстві.

Відповідно до проєкту рішення люди, що проживають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом, у 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення, зможуть отримати по 19 тис. 400 грн на одне домогосподарство одержувача за весь опалювальний сезон 2025/26.