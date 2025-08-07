Інтерфакс-Україна
Події
15:12 07.08.2025

Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною

1 хв читати
Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, лідери скоординували позиції та погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

"Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день. Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови.

"Погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною. Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає", - наголосив Зеленський.

Він додав, що найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля.

Президенти України та Франції домовилися ще раз обговорити підсумки своїх розмови з іншими лідерами протягом дня.

