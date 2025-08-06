Інтерфакс-Україна
Події
22:11 06.08.2025

Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем, Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом під час поїздки в Сумську область, про що повідомляється в офіційному телеграм-каналі Зеленського в середу.

Олександр Сирський доповів про оперативно-стратегічну ситуацію на всій лінії фронту. Денис Шмигаль представив план роботи на найближчі пів року та пріоритети діяльності Міністерства оборони. Це, зокрема, розвиток оборонних інновацій, масштабування цифровізації, проєкти щодо розширення виробництва зброї та військової техніки, покращення управління оборонними ресурсами й залучення міжнародної допомоги. Також Президент заслухав доповідь Олега Апостола щодо діяльності Десантно-штурмових військ.

"Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили.  Працюємо над зміцненням оборони і ще більшої сили наших воїнів", - написав Зеленський.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/15525

Теги: #шмигаль #нарада #зеленський #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:32 06.08.2025
Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

Трамп має намір зустрітися з Путіним, а відразу після цього – з Путіним і Зеленським – ЗМІ

22:39 06.08.2025
Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

21:22 06.08.2025
Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

21:14 06.08.2025
Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

20:39 06.08.2025
Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

18:53 06.08.2025
Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

Розпочалася розмова Зеленського та Трампа - ЗМІ

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

18:27 06.08.2025
Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

Готується розмова Зеленського та Трампа - джерело

18:14 06.08.2025
Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

17:56 06.08.2025
Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала партнерам сформувати спільну позицію на рівні радників з питань безпеки - Зеленський

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Зеленський: У розмові з Трампом також взяли участь європейські лідери

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

ОСТАННЄ

Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 113 ворожих атак - Генштаб

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Кіберполіція повідомила про підозру учаснику транскордонної злочинної групи, яка заробляла на договірних іграх

Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

Зеленський призначив керівників УСБУ в Кіровоградській і Полтавській областях

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА