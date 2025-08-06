Зеленський обговорив з міністром і військовими плани Міноборони

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем, Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом під час поїздки в Сумську область, про що повідомляється в офіційному телеграм-каналі Зеленського в середу.

Олександр Сирський доповів про оперативно-стратегічну ситуацію на всій лінії фронту. Денис Шмигаль представив план роботи на найближчі пів року та пріоритети діяльності Міністерства оборони. Це, зокрема, розвиток оборонних інновацій, масштабування цифровізації, проєкти щодо розширення виробництва зброї та військової техніки, покращення управління оборонними ресурсами й залучення міжнародної допомоги. Також Президент заслухав доповідь Олега Апостола щодо діяльності Десантно-штурмових військ.

"Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили. Працюємо над зміцненням оборони і ще більшої сили наших воїнів", - написав Зеленський.

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