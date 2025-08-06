Інтерфакс-Україна
Події
19:41 06.08.2025

Пожежа на півдні Франції охопила 16 тис. гектарів і поки не піддається контролю

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Пожежа на півдні Франції охопила 16 тис. гектарів і поки не піддається контролю

Пожежа в департаменті Од на півдні Франції, яку французькі ЗМІ називають смертоносною, набуває гігантського масштабу, з'явилися перші дані про жертву і постраждалих.

Газета Le Figaro повідомляє про 16 тис. га, знищених вогнем, за даними на 16:00 за місцевим часом (16:00 кч). Шістдесятирічна жінка загинула у своєму будинку, одна людина вважається зниклою безвісти, ще дев'ять дістали поранення.

За інформацією видання, найбільша пожежа нинішнього літа у Франції поки що не піддається контролю і спустошує гірський масив Корб'єр. На боротьбу з вогнем кинуто 1,9 тис. пожежників і 500 одиниць техніки. Працює спеціалізована авіація.

Розпочато розслідування причин загоряння, повідомила прокуратура Каркасона. Від початку пожежі, що виникла 5 серпня в комуні Рібот, вогонь уже торкнувся 15 комун і знищив або пошкодив 25 будинків і 35 автомобілів, згідно з попереднім підрахунком.

На відео, опублікованому пожежниками, шлейфи диму закривають пейзаж. Полум'я підступило до доріг і розноситься сильним вітром.

Водночас префектура департаменту повідомила, що зміна напрямку вітру дала змогу відновити рух зачиненою напередодні ввечері автомагістраллю A9 - основною трасою, яка веде з Франції до Іспанії. Одночасно кілька доріг департаментського значення оголошено "непроїзними".

 

 

 

Теги: #франція #пожежі

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