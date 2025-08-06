Інтерфакс-Україна
Події
17:06 06.08.2025

Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених

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Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених
Фото: ДСНС

Російські окупанти завдали удару по базі відпочинку у Запорізькій області вранці середи чотирма керованими авіабомбами, внаслідок чого загинуло дві людини, постраждало ще 12, зокрема двоє дітей, наразі в лікарнях перебувають вісім поранених осіб, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні близько 6 ранку росіяни скинули чотири авіабомби на територію Запорізької області. Удар припав по базі відпочинку, де були тільки цивільні та діти. Трагічні наслідки: загинуло двоє людей – чоловік і жінка; поранено 12 цивільних, серед них двоє дітей. У лікарнях зараз вісім постраждалих", - сказав він в ефірі телемарафону.

За інформацію Федорова, у тяжкому стані - двоє поранених: 17‑річний хлопець з мінно‑вибуховою травмою та осколковими пораненнями та 25‑річна жінка – через велику крововтрату та геморагічний шок. У інших постраждалих – поранення кінцівок, грудної клітини, переломи, акубаротравми.

Федоров зазначив, що постраждалі отримають фінансову допомогу: 20 тис. грн екстреної грошової підтримки або 30 тис. - у разі тяжкого поранення.

Теги: #запоріжжя #удар #база_відпочинку

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