Інтерфакс-Україна
Події
16:53 06.08.2025

Посол Японії обговорив з Марченком реформу митниці та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні

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Фінансову ситуацію в Україні обговорили під час зустрічі 5 серпня посол Японії Масаші Накаґоме та міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Вони обговорили фінансову ситуацію в Україні, впровадження важливих реформ, включаючи реформу митниці, мобілізацію доходів та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні посольства. 

Теги: #бізнес #марченко #накаґоме

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