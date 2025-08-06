Посол Японії обговорив з Марченком реформу митниці та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні

Фінансову ситуацію в Україні обговорили під час зустрічі 5 серпня посол Японії Масаші Накаґоме та міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Вони обговорили фінансову ситуацію в Україні, впровадження важливих реформ, включаючи реформу митниці, мобілізацію доходів та створення сприятливого середовища для японського бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні посольства.