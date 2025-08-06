Ворог просунувся в Серебрянському лісництві - DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів у Серебрянському лісництві на адміністративній межі Донецької та Луганської областей, яке Сили оборони України утримують з 2022 року, а також в сусідньому селі Торське.

Також повідомляється про просування ворога в районі села Голубівка на північній околиці міста Куп'янськ Харківської області, Новохатське Донецької області біля адміністративного кордону з Дніпропетровською, а також Олександро-Калинове у 8км на південь від міста Костянтинівка.

"Ворог просунувся в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту, опублікованому в середу.

Про перехід певних населених пунктів під контроль ворога не йдеться.