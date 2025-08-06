Всі керівники військових адміністрацій Донецької області працюють на місцях, кілька департаментів виїхали до Дніпра – Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що він сам і всі його заступники, як і голови районних військових адміністрацій області, працюють на місцях, однак кілька департаментів обладміністрації на початку повномасштабного вторгнення РФ були релоковані до міста Дніпро.

"Я зараз знаходжусь в області. На початку повномасштабної війни деякі підрозділи ОВА були переміщені до міста Дніпро – це такі департаменти, які займаються документообігом, діловодством, бухгалтерією, організаційними питаннями, і їх скупчення в Краматорську чи в Слов'янську, чи інших містах Донецької області було просто мішенню для ворога, бо це значна кількість людей. Я несу відповідальність за цих людей, які тут працюють, і тому максимально піклуюсь про безпекову складову", - сказав Філашкін в ефірі національного телемарафону в середу.

Голова обладміністрації спростував повідомлення, які в соціальних мережах розповсюджує ворог, про те, що нібито він виїхав за межі Донецької області та керує регіоном дистанційно.

За його словами, всі військові адміністрації в Донецькій області, а також обласні підрозділи Служби безпеки України, Національної поліції України, ДСНС, прокуратури "працюють в повному обсязі".

"Особисто я, мої заступники, керівники структурних підрозділів перебувають на місцях, як і керівники військових адміністрацій – місцевих, районних… Ми працюємо в області, допомагаємо силам оборони, будуємо оборонні рубежі, готуємо область до опалювального сезону – робимо все, щоб допомогти нашим людям в найскладніший час", - сказав Філашкін.