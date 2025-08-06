Інтерфакс-Україна
Події
10:15 06.08.2025

Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

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Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС

Абсолютна більшість (58%) українців наразі довіряють президенту України Володимиру Зеленському, а 35% не довіряють, свідчать результаті соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 липня по 4 серпня.

Відзначається, що на початку червня Зеленському довіряло 65%, не довіряло 30%, що вказує на зниження Балансу довіри-недовіри з +35% до +23% за два місяці. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.

"Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри Президенту вказували саме це голосування", - йдеться в пресрелізі до результатів дослідження.

В КМІС відзначають, що найбільше довіра дійсно знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59%. Зниження довіри простежується і серед інших вікових категорій, але в меншій мірі.

"Президент Зеленський, попри доволі масштабні протести і бурхливу реакцію в медіа, зберігає досить високу довіру (і легітимність) серед української громадськості. Можливо, цьому сприяла швидка реакція на протести і оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, який потребує уваги і виважених рішень з боку влади", - відзначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1022 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #довіра #кміс #зеленський

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