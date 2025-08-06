Інтерфакс-Україна
Події
08:46 06.08.2025

Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

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Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

Російські окупанти здійснили обстріл по Запорізькій області вранці середи, внаслідок чого загинули дві людини та постраждали ще 12, зокрема, четверо дітей, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Оновлена інформація: двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей. Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району", - написав він у телеграмі.

Також пошкоджені щонайменше девʼять будівель.

Екстрені служби працюють.

Пізніше він повідомив, що до лікарні направлено пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.

 

 

Теги: #запорізька #жертви #обстріли

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