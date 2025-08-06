Інтерфакс-Україна
Події
04:47 06.08.2025

Американська делегація прибула в Польщу на інаугурацію новообраного президента

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Делегація президента США на чолі з Келлі Леффлер прилетіла до Польщі на інаугурацію новообраного президента Кароля Навроцького, повідомляє пресслужба американського посольства у Варшаві.

"Польсько-американські відносини міцніші, ніж будь-коли. Делегація президента Трампа на чолі з Келлі Леффлер, адміністратором управління малого бізнесу США @SBAgov, прилетіла до Польщі, щоб відвідати інавгурацію новообраного президента Кароля Навроцького та зустрітися з польськими посадовцями", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, "цей візит підтверджує нашу незмінну відданість спільним пріоритетам у сфері безпеки та розвитку економічного співробітництва, вигідного обом країнам".

Джерело: https://x.com/USEmbassyWarsaw/status/1952819904685416540

Теги: #польща #візит #делегація #сша

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