Інтерфакс-Україна
Події
21:08 05.08.2025

На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

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На Одещині затримали чоловіка, який вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків

Поліцейські Одещини затримали чоловіка, який у вівторок, 5 серпня, вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків, повідомляє пресслужба ГУ НП Одеської області.

"Трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл. Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських", - вказується у повідомленні.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували.

"На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні", - вказують правоохоронці.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Теги: #одещина #напад #поліція

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