Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під НВМК біля Мархалівки під Києвом – КЕКЦ

Шостий Апеляційний адміністративний суд за засіданні у вівторок визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).

Про це повідомляється на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) у Facebook. Текст та скан-копія рішення суду в повідомленні не надаються. Відзначається, що таке рішення суд виніс слідом за судом першої інстанції - Київським окружним адміністративним судом.

"Сьогодні Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Меморіальний військовий цвинтар біля села Мархалівка… Таким чином земля повертається її колишньому власнику - Боярській лісодослідній станції, а цільове призначення змінюється, тепер це не землі кладовища, а державний лісовий фонд. У зв'язку з цим тепер незрозуміло, що там робить дирекція військового кладовища та найняті їй лісоруби", - йдеться в повідомленні.

В КЕКЦ висловили сподівання, що для кладовища буде знайдене "справжнє гідне і законне місце".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище". У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 27 березня 2023 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Проте у 2024 році у КЕКЦ заявили, що нещодавно проведена незалежна геологічна експертиза засвідчила надто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується побудувати НВМК біля сіл Мархалівка та Іванковичі Гатненської територіальної громади поблизу Києва, зокрема, у 8 з 10 свердловин рівень ґрунтових вод мав відмітку понад 2 метри, а у деяких 80 см, і відповідно до державних санітарних правил і норм у такому місці здійснювати поховання заборонено. Також повідомлялося, що восени 2023 року на замовлення НВМК проводили експертизу і в 33 із 60 свердловин рівень ґрунтових вод був таким, що ділянки було визнано "підтопленими" та "потенційно підтопленими". У зв'язку з цим в КЕКЦ виступили за зупинення будівництва НВМК на цій території, щоб "підшукати дійсно достойне, підходяще місце, де можна буде здійснювати поховання загиблих у російсько-українській війні".

Проте 9 вересня 2024 року заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов повідомив, що будівельні роботи зі зведення першої черги НВМК уже тривають, "щоб восени почати перші поховання", а директор НВМК Ярослав Пронюткін заявив, що "десь на листопад місяць мають початися перші поховання, потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року".

Київський окружний адміністративний суд 25 вересня 2024 року визнав нечинною постанову Кабінету міністрів України, на підставі якої розпочалося масове вирубування Мархалівського лісу для облаштування НВМК. У січні 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду підтвердила це рішення Київського окружного адмінсуду.