Найближчими днями майже по всій України пройдуть короткочасні дощі, температура майже не зміниться, на півдні спека

Короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с очікуються в середу, 6 серпня, у західних, Вінницькій та Житомирській, вдень і в більшості північних та центральних областей, на решті території України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень у західних областях 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°.

В Києві 6 серпня вночі без опадів; вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 6 серпня була 36,3° в 2010р., найнижча 8,3° в 1907р.

У четвер, 7 серпня, вночі в північних та центральних, вдень у Сумській, східних та південно-східних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°; на решті території вночі 10-15° (в західних областях 7-12°), вдень 22-27°.

В Києві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.