У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

У ніч на 5 серпня по Лозовій Харківської області було завдано наймасованішого удару з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок чого постраждала критична інфраструктура, житлові будинки та приватний сектор, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки", – зазначив Зеленський.

Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання, зокрема мікрорайон Авилівка та Катеринівський старостинський округ.

За словами міського голови, ведуться роботи з відновлення водопостачання. Також відбуваються зміни в транспортному сполученні.

"Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", – наголосив Зеленський.

Влада закликає мешканців повідомляти про пошкодження.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/7237