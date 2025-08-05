Інтерфакс-Україна
Події
06:10 05.08.2025

У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

1 хв читати

У ніч на 5 серпня по Лозовій Харківської області було завдано наймасованішого удару з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок чого постраждала критична інфраструктура, житлові будинки та приватний сектор, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки", – зазначив Зеленський.

Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання, зокрема мікрорайон Авилівка та Катеринівський старостинський округ.

За словами міського голови, ведуться роботи з відновлення водопостачання. Також відбуваються зміни в транспортному сполученні.

"Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", – наголосив Зеленський.

Влада закликає мешканців повідомляти про пошкодження.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/7237

Теги: #наслідки #атака #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:32 05.08.2025
Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

22:06 04.08.2025
Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

06:12 03.08.2025
Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

06:02 03.08.2025
ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

02:16 03.08.2025
Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

01:38 03.08.2025
Окупанти вдарили БпЛА по складу в Харкові, даних щодо постраждалих наразі немає

Окупанти вдарили БпЛА по складу в Харкові, даних щодо постраждалих наразі немає

01:13 03.08.2025
Вибухи в Чугуєві та Балаклії: спалахнули приватні будинки

Вибухи в Чугуєві та Балаклії: спалахнули приватні будинки

23:32 02.08.2025
Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

22:39 02.08.2025
У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

У Миколаєві повідомляють про вибух та відключення світла в області — влада

20:05 02.08.2025
Росіяни вдарили по Херсону керованими авіабомбами, пошкоджено автомобільний міст і житлові будинки

Росіяни вдарили по Херсону керованими авіабомбами, пошкоджено автомобільний міст і житлові будинки

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Краматорську зросла до семи людей

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)

Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

На Харківщині двоє мирних мешканців загинули внаслідок атаки fpv-дрона

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ОСТАННЄ

Рязанський НПЗ скоротив переробні потужності удвічі після атаки БпЛА – ЗМІ

Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

Представник США при НАТО відзначив лідерство Нідерландів у військовій допомозі Україні

Генсек ООН оголосив про скорочення бюджету на $700 млн через зменшення підтримки США - ЗМІ

Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо очільника Енергетичної митниці Комара - ЗМІ

Дія тимчасово призупинила дві послуги для водіїв – тривають технічні роботи

МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій — Зарівна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА