Представник США при НАТО відзначив лідерство Нідерландів у військовій допомозі Україні

Нідерланди стали лідером у постачанні Україні життєво важливих боєприпасів та обладнання в межах ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямованої на підтримку оборони України, тиск на Росію та розвиток американської економіки.

Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер у дописі в соціальній мережі Х.

"Великі новини від @NATO: Нідерланди очолюють постачання життєво важливих боєприпасів та обладнання Україні. Це реалізує ініціативу @POTUS (Дональна Трампа - ІФ-У): союзники закуповують американську зброю, щоб допомогти Україні захищатися, чинити тиск на Росію та підтримувати робочі місця у США. Дякуємо нашим нідерландським союзникам!" — зазначив дипломат.

Джерело: https://x.com/usambnato/status/1952416255874359399?s=46