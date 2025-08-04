Зеленський: Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові санкції будуть підштовхувати росіян до миру

Уже відчувається зміна настроїв у Росії, нові рішучі кроки та сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Президенту Трампу за рішучість завершити війну й відповідний тиск від Америки. Вже відчувається зміна настроїв у Росії, і нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок ввечері.

За словами президента, Росія затягує війну лише з однієї причини, тому що має гроші, щоб воювати.

"Всі санкції, які обмежують Росію, допомагають миру. Вся зброя, яка зміцнює Україну, допомагає миру. Всі політичні заходи, які ізолюють Росію, допомагають миру", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім у Європі й у світі, хто разом зі США підтримує Україну, посилює захист українського неба, фронт і всі зусилля заради миру.