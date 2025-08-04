Ексзаступник міністра соцполітики Кошеленко очолить в Mastercard напрям із розвитку співпраці з держсектором в Україні та Східній Європі

Фото: https://www.facebook.com/Kkoshelenko/

Ексзаступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко приєднався до Mastercard у ролі директора з розвитку у сфері співпраці з державним сектором в Україні та Східній Європі.

"Рішення Mastercard вже стали частиною відчутних позитивних цифрових змін в Україні. Тепер моя задача розширювати цю присутність, залучати нові сфери й робити ці рішення ще ефективнішими та ближчими до людей", - повідомив Кошеленко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він зосередиться на просуванні українського досвіду державної цифровізації за кордоном, адже Mastercard допомагає урядам розвивати сучасні та доступні сервіси — від цифрової ідентифікації та адресних виплат до рішень для транспорту, кризового реагування й управлінської аналітики.

Як повідомлялось, у лютому цього року Кошеленко звільнився з посади заступника міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.