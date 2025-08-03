Інтерфакс-Україна
Події
01:13 03.08.2025

Вибухи в Чугуєві та Балаклії: спалахнули приватні будинки

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У містах Чугуїв та Балаклія Харківської області, пролунали вибухи внаслідок ворожих ударів, в результаті яких спалахнули приватні будинки.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці подій працюють підрозділи ДСНС та медики.

"Вибухи пролунали в м. Чугуїв та м. Балаклія. Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики", — повідомив начальник ОВА Олег Синегубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/16263

Теги: #харків #наслідки #атака

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