Вибухи в Чугуєві та Балаклії: спалахнули приватні будинки

У містах Чугуїв та Балаклія Харківської області, пролунали вибухи внаслідок ворожих ударів, в результаті яких спалахнули приватні будинки.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці подій працюють підрозділи ДСНС та медики.

"Вибухи пролунали в м. Чугуїв та м. Балаклія. Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики", — повідомив начальник ОВА Олег Синегубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/16263