Інтерфакс-Україна
Події
17:53 02.08.2025

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

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Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

Російські війська завдали удару з БпЛА по Свеській громаді на Сумщині, загинув 12-річний хлопчик, ще один зазнав поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. ️12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - написав він у телеграмі у суботу.

Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.

 

 

Теги: #сумська_область #бпла_рф

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