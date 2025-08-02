Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

Російські війська завдали удару з БпЛА по Свеській громаді на Сумщині, загинув 12-річний хлопчик, ще один зазнав поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. ️12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", - написав він у телеграмі у суботу.

Також постраждав 13-річний підліток – його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.