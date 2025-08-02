Інтерфакс-Україна
Події
15:22 02.08.2025

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

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Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+
Фото: Міноборони України

На початку серпня сервіс сплати штрафів в застосунку Резерв+ розшириться: в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою, повідомляє Міноборони України.

"Для того щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення. Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у суботу.

Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.

Як повідомлялося, Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Теги: #штрафи #тестування #резерв_плюс

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