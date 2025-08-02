Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко, - Трамп

Володимир Путін, ймовірно, хоче захопити всю Україну, але йому буде "дуже важко", заявив президент США Дональд Трамп.

"Він, очевидно, міцний горішок, так що в цьому плані нічого не змінилося... Тричі все виходило, і, можливо, він хоче спробувати захопити все (Україну – ІФ-У). Думаю, йому буде дуже важко це зробити", - сказав президент США в інтерв'ю програмі "Finnerty".

За словами Трампа, США введуть санкції проти Росії, однак Путін вже знає як їх обходити та уникати. Трамп здивований тому, що мав з ним "гарні розмови, в ході яких ми могли б покласти край цій ситуації, але раптом почали падати бомби".