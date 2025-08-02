Інтерфакс-Україна
Події
08:59 02.08.2025

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 11 людей, зокрема 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики; у с. Токарівка Дергачівської громади постраждали 62-річний і 64-річний чоловіки; у с. Лісна Стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль, у Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок і приватний будинок, в Ізюмському - приватні будинки, пошту, магазин та автомобіль, у Чугуївському - приватний будинок і складські приміщення, у Богодухівському - приватний будинок.

Теги: #обстріли #харківська_область

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