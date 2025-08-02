На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 11 людей, зокрема 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики; у с. Токарівка Дергачівської громади постраждали 62-річний і 64-річний чоловіки; у с. Лісна Стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль, у Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок і приватний будинок, в Ізюмському - приватні будинки, пошту, магазин та автомобіль, у Чугуївському - приватний будинок і складські приміщення, у Богодухівському - приватний будинок.