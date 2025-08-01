Інтерфакс-Україна
Події
20:08 01.08.2025

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

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У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення
Фото: https://www.facebook.com/

Об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства планує дуже активно займатися питанням зрошення і планує вирішити це питання максимально ефективно завдяки об'єднанню, адже меліорація і водокористування більше не розділені між двома міністерствами, заявив міністр Олексій Соболев.

"Вже скоро буде призначений мій новий заступник, який опікуватиметься водними ресурсами, і це складатиме 80% його обов'язків", – написав він у Facebook за результатами кількох нарад.

На його думку, додавання до агронапрямку напрямку довкілля дозволить реалізувати більше проєктів.

Соболєв також вважає, що об’єднання міністерств посилить ефективність євроінтеграційних переговорів в аграрній галузі, які зачіпають три з шести розділів, а також має сприяти прискоренню відкриття нових ринків, бо на агропродукцію приходиться 60% усього експорту України.

Як повідомлялося, Кабмін 23 липня оприлюднив постанову щодо перейменування Міністерства економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, у переліку його повноважень міститься 570 пунктів, які викладено на 80 сторінках. За словами Соболева, об’єднане міністерство стало найбільшим в українському уряді з командою близько 1500 людей, що працюватимуть за сімома головними напрямками.

Наразі у Соболева, який був першим заступником міністра до призначення першої віце-прем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко прем’єркою 17 липня, вісім заступників, двоє з яких до цього були заступниками міністра агрополітики – Тарас Висоцький (був першим заступником) та Денис Башлик.

Наприкінці липня очільник Мінекономіки зазначав, що цього року в Україні від посухи потерпає щонайменше 6 областей: найбільш несприятлива ситуація на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

 

Теги: #призначення #мінекономіки

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