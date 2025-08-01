Свириденко та посол Японії обговорили українсько-японський бізнес-форум, запланований на осінь

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та посол Японії в Києві Масаші Накагоме обговорили майбутній українсько-японський бізнес-форум, запланований на осінь, а також підготовку до приїзду двох японських бізнес-місій.

"Сьогодні я зустрілася з послом Японії Масаші Накагоме. 5 серпня Україна відзначатиме свій Національний день на ЕКСПО-2025 в Осаці. Ця особлива подія стане вираженням нашої щирої вдячності міжнародній спільноті за постійну підтримку", - написала вона у соціальній мережі Х у п'ятницю, зазначивши, що вона подякувала послу за запрошення, але залишиться у Києві, "де ми з командою завершуємо роботу над планом дій нашого уряду".

За словами Свириденко, на зустрічі з послом "обговорили майбутній українсько-японський бізнес-форум, запланований на осінь, а також підготовку до приїзду двох японських бізнес-місій". Прем'єрка зазначила, що робота над інвестиційною угодою "просувається добре - наша мета підписати її цієї осені".

Свириденко також повідомила, що ще однією важливою темою стала потенційна участь Японії в Альянсі культурної стійкості - міжнародній ініціативі, започаткованій Україною для підтримки культурного відновлення та стійкості у воєнний час.

"Ми глибоко цінуємо партнерство з Японією і сподіваємося на зміцнення нашої співпраці у сфері інвестицій, культури та післявоєнної відбудови", - наголосила вона.

Всесвітня виставка 2025, Expo 2025 проходитиме в Осаці, Японія. Вона буде тривати шість місяців у 2025 році: з 13 квітня по 13 жовтня. Тема виставки — "Проєктування майбутнього суспільства для нашого життя" з підтемами "Рятуючи життя", "Розширення можливостей життя" та "Поєднання життів".