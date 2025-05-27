Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:15 27.05.2025

Анонс бізнес-форуму "Хлібна індустрія -2025"

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Всеукраїнська асоціація пекарів та Спілка «Борошномели України» у партнерстві з Agro Marketing Agency 12-13 червня 2025 року в м. Умань оголошують проведення Третього національного форуму «Хлібна індустрія-2025». Генеральний партнер заходу компанія Lesaffre Ukraine. Партнером з контролю якості виступила компанія SocTrade. Партнер з банкету Бістро Пекаря Умань.

Підтримку конференції надають Мінекономіки, Мінагрополітики, Черкаської ОВА та Українська рада бізнесу.

Місце проведення: Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1 м. Умань, Черкаська обл.).

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Форум «Хлібна індустрія - 2025» – це ключова подія на українському ринку хлібопродуктів, що збирає понад 220 учасників, включаючи провідних виробників хліба та хлібобулочних виробів, інвесторів, фахівців харчової промисловості, ритейлу та дистрибуції, науковців та представників влади. Подія супроводжується паралельно виставкою обладнання для переробки зерна, виробництва борошна, хлібобулочних виробів, фасування, упаковки, енергетики тощо.

АУДИТОРІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Керівники та власники хлібозаводів, кондитерських та пекарень, виробників борошна, борошняних виробів, круп, макаронів та інших зернопереробних підприємств; представники ритейлу, постачальники упаковки, сировини, інгредієнтів, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДИСКУСІЇ, ВИСТУПІВ ТА ЕКСПОЗИЦІЙ

  • Макроекономіка. Стан та перспективи хлібної індустрії України
  • Партнерство з рітейлом, дистриб'юторами та HoReCa
  • Здоров'я та функціональність хлібобулочних виробів з додаванням суперфудів
  • Розвиток виробництва заморожених хлібобулочних виробів
  • Сталий розвиток та екологічність
  • Використання альтернативних видів борошна (з комах, водоростей тощо)
  • Використання цифрових технологій для маркетингу та продажу хліба
  • Впровадження сучасних технологій пакування та зберігання хлібу
  • Розширення експорту хлібобулочних виробів на нові ринки
  • Не хлібом єдиним: паста, крупи, снеки
  • Адаптація продукції до місцевих смаків та культурних особливостей
  • Впровадження роботизованих систем, 3D-друку та штучного інтелекту для автоматизації виробничих процесів, створення унікальних продуктів та оптимізації виробництва

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Вартість*

Умови оплати

Взяти участь

12000 грн

 До 16 травня (включно)

14500 грн

Після 16 травня

* Вартість вказано за одного делегата від компанії

ЗНИЖКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ:

20% - для членів «Всеукраїнської асоціації пекарів» та Спілки «Борошномели України»

20% - для трьох і більше учасників від однієї юридичної особи

Знижки не додаються!

СПЛАТА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ВКЛЮЧАЄ:

  • Участь у роботі конференції одного делегата
  • Отримання матеріалів конференції
  • Кава-брейки, обіди та усі заходи, передбачені в межах конференції
  • Виїзні сесії та екскурсії в рамках конференції
  • Відвідування банкету та нетворкінг

БРОНЮВАННЯ ПРОЖИВАННЯ

Lomo Hotel Умань

Для учасників конференції в період з 11 по 13 червня 2024 року передбачена знижка на розміщення - 15 %. Забронювати по спеціальному тарифу можна у відділі бронювання.

Кодова фраза – «Хлібороби України»

Контакти відділу бронювання:

0965460007, 0737460007, [email protected] www.lomohotel.com.ua

Адреса готелю - вулиця Велика Фонтанна, 37, Умань, Черкаська область, 20301

Готельний комплекс «Фортеця» Умань

Контакти відділу бронювання:

+38 (050) 440-23-57, +38 (067) 470-03-11, +38 (099) 750-11-56
+38 (050) 464-04-76 (ресторан)

Email: [email protected], https://www.fortecya.net.ua/

Адреса готелю - Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Фортечна,52

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

  • Участь в якості спонсора або партнера конференції
  • Розміщення банера в конференц-залі, в холі перед конференц-залою
  • Розміщення експомісця в холі перед конференц-залою
  • Вкладення рекламної, сувенірної продукції компанії у пакет учасника

Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів події:

Agro Marketing Agency

Святослав Ткаченко

+38(063)357 73 59

[email protected]

[email protected]

 
Теги: #бізнес_форум #хлібна_індустрія_2025

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