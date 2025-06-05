Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:01 05.06.2025

Форум “Хлібна індустрія - 2025”: доступна детальна програма

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Уже за тиждень 25 найкращих фахівців та більше 200 представників галузі будуть обговорювати актуальні питання виробництва, маркетингу та збуту борошна, круп, хлібобулочних та макаронних виробів, а також ділитися досвідом впровадження технологічних інновацій, адаптації до ринку й побудови ефективної взаємодії з рітейлом і HoReCa. 

Ми вже рахуємо дні до старту “Хлібної індустрії – 2025”!

12–13 червня Умань стане точкою перетину ідей, досвіду й нових можливостей для всіх, хто працює з хлібом, борошном, технологіями та ринками збуту.

Форум збирає понад 200 учасників - керівники та власники хлібозаводів, кондитерських підприємств та пекарень, підприємств-виробників борошна, борошняних виробів, круп, макаронів та інших зернопереробних підприємств; представники ритейлу, постачальників пакування, сировини, інгредієнтів, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.

У програмі — концентрат практичних знань і проривних рішень. На сцені — топові експерт(к)и з хлібопекарської, борошномельної галузей, машинобудування, HoReCa, рітейлу. Замість загальних фраз — чіткі інсайти, кейси та інструменти, які вже працюють в Україні та за її межами.

А ще:
– профільна виставка — обладнання, інгредієнти, інновації;
– майстер-класи з випікання хліба — з першого замісу до ароматної скоринки;
– живе спілкування, нетворкінг і реальні контакти для розвитку бізнесу;
– і навіть екскурсія в Софіївку та синагогу Ребе Нахмана після завершення офіційної частини.

Реєстрація триває, але часу — дедалі менше. Не відкладайте рішення — відкрийте для себе нові можливості разом з "Хлібною індустрією – 2025".

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів, Спілка «Борошномели України», AgroMarketing Agency
Генеральний партнер — Lesaffre Ukraine
Партнер з контролю якості — SocTrade
Спеціальний партнер — Uni Blend
Партнер банкету — Бістро Пекаря Умань

Офіційний інформаційний партнер - "Інтерфакс-Україна"

Офіційний інформаційний та аналітичний партнер форуму - Experts Club

Місце проведення: Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл.)

СПЛАТА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ВКЛЮЧАЄ:

  • Участь у роботі конференції одного делегата
  • Отримання матеріалів конференції
  • Кава-брейки, обіди та усі заходи, передбачені в межах конференції
  • Виїзні сесії та екскурсії в рамках конференції
  • Відвідування банкету та нетворкінг

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

  • Участь у якості спонсора або партнера конференції
  • Розміщення банера в конференц-залі, в холі перед конференц-залою
  • Розміщення експомісця в холі перед конференц-залою
  • Вкладення рекламної, сувенірної продукції компанії у пакет учасника

Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів події:

Agro Marketing Agency

Святослав Ткаченко

+38(063)357 73 59

[email protected] 

[email protected]

Теги: #хлібна_індустрія_2025

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