Форум “Хлібна індустрія - 2025”: доступна детальна програма
Уже за тиждень 25 найкращих фахівців та більше 200 представників галузі будуть обговорювати актуальні питання виробництва, маркетингу та збуту борошна, круп, хлібобулочних та макаронних виробів, а також ділитися досвідом впровадження технологічних інновацій, адаптації до ринку й побудови ефективної взаємодії з рітейлом і HoReCa.
Ми вже рахуємо дні до старту “Хлібної індустрії – 2025”!
12–13 червня Умань стане точкою перетину ідей, досвіду й нових можливостей для всіх, хто працює з хлібом, борошном, технологіями та ринками збуту.
Форум збирає понад 200 учасників - керівники та власники хлібозаводів, кондитерських підприємств та пекарень, підприємств-виробників борошна, борошняних виробів, круп, макаронів та інших зернопереробних підприємств; представники ритейлу, постачальників пакування, сировини, інгредієнтів, обладнання і технологій, представники влади й інші учасники агропромислового та суміжних секторів.
У програмі — концентрат практичних знань і проривних рішень. На сцені — топові експерт(к)и з хлібопекарської, борошномельної галузей, машинобудування, HoReCa, рітейлу. Замість загальних фраз — чіткі інсайти, кейси та інструменти, які вже працюють в Україні та за її межами.
А ще:
– профільна виставка — обладнання, інгредієнти, інновації;
– майстер-класи з випікання хліба — з першого замісу до ароматної скоринки;
– живе спілкування, нетворкінг і реальні контакти для розвитку бізнесу;
– і навіть екскурсія в Софіївку та синагогу Ребе Нахмана після завершення офіційної частини.
Реєстрація триває, але часу — дедалі менше. Не відкладайте рішення — відкрийте для себе нові можливості разом з "Хлібною індустрією – 2025".
Організатори: Всеукраїнська асоціація пекарів, Спілка «Борошномели України», AgroMarketing Agency
Генеральний партнер — Lesaffre Ukraine
Партнер з контролю якості — SocTrade
Спеціальний партнер — Uni Blend
Партнер банкету — Бістро Пекаря Умань
Офіційний інформаційний партнер - "Інтерфакс-Україна"
Офіційний інформаційний та аналітичний партнер форуму - Experts Club
Місце проведення: Уманський національний університет садівництва (вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл.)
СПЛАТА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ВКЛЮЧАЄ:
- Участь у роботі конференції одного делегата
- Отримання матеріалів конференції
- Кава-брейки, обіди та усі заходи, передбачені в межах конференції
- Виїзні сесії та екскурсії в рамках конференції
- Відвідування банкету та нетворкінг
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
- Участь у якості спонсора або партнера конференції
- Розміщення банера в конференц-залі, в холі перед конференц-залою
- Розміщення експомісця в холі перед конференц-залою
- Вкладення рекламної, сувенірної продукції компанії у пакет учасника
Щодо питань участі, розміщення реклами, виступу з доповіддю звертайтеся до координаторів події:
Agro Marketing Agency
Святослав Ткаченко
+38(063)357 73 59